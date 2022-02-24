Челябинец получил 12 лет за попытку сбыть 43 грамма героина

Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Металлургический районный суд Челябинска приговорил 22-летнего молодого человека к 12 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотического средства в особо крупном размере.



43,53 грамма героина подсудимый извлек из тайника, но был задержан сотрудниками полиции. Дело происходило в мае 2021 года в Металлургическом районе Челябинска. Парень попытался сбросить пакет, но это ему не помогло. Кому предназначались наркотики и кто положил их в тайник, установить не удалось.



Молодой человек осужден за «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ст. 228.1 УК РФ) на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.



