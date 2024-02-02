Челябинец покусал полицейского в поезде под Тюменью

Мужчина пытался избежать возмездия за перевозку наркотиков

В Тюмени будут судить южноуральца, который вез наркотики в поезде, а когда его разоблачили, покусал полицейского.

Как сообщили в пресс-центре Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в октябре 2023 года.

«Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на участке дороги Тобольск — Тюмень за перевозку наркотиков в поезде сообщением Новый Уренгой — Уфа. Пытаясь избежать ответственности, задержанный решил воспрепятствовать действиям сотрудника полиции и несколько раз укусил правоохранителя за руку. На агрессивного пассажира пришлось надеть наручники», — рассказали в ведомстве.

Мужчине вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, за незаконный оборот наркотических средств челябинец привлечен к административной ответственности.