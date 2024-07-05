Челябинец погиб в ночном пожаре из‑за непотушенной сигареты

Возгорание произошло в пятиэтажке на улице Пети Калмыкова

В Металлургическом районе Челябинска сегодня ночью пожарные отстояли пятиэтажку. Пожар произошел в квартире на улице Пети Калмыкова. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили об одном погибшем.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

«Даже такой малый источник зажигания, как непотушенная сигарета, способен натворить беды без соблюдения элементарных мер безопасности», — напомнили в ведомстве.

В МЧС также предупреждают и о правилах поведения на воде. Только в минувшие сутки статистика утонувших в регионе снова пополнилась: накануне в Миассе спасатели нашли тело 42‑летней женщины, решившей искупаться на необорудованном пляже.