Челябинец погиб в ДТП с фурой в Тюменской области

По предварительным данным, водитель гнал со скоростью в 145 км/ч

Сегодня, 11 ноября, на 68-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Mitsubishi Lancer врезался в стоявший на обочине большегруз и погиб на месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

Авария случилась около полудня.

«41-летний водитель иномарки, житель Челябинской области, не справился с управлением и врезался в фуру. Он погиб на месте. Стрелка спидометра в момент удара застыла на отметке 145 километров в час», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

От удара машину буквально вмяло в фуру. О других пострадавших пока не сообщается.