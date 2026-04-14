Челябинец погиб на пожаре из‑за непотушенной сигареты

Предварительно, мужчина курил в постели

Пожар произошел в многоэтажке на улице Чайковского в Челябинске вечером 13 апреля. Хозяин квартиры проявил неосторожность при курении и устроил пожар, на котором погиб, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие спасатели обнаружили огонь на пяти «квадратах» в квартире на 9‑м этаже. В ходе ликвидации стало ясно, что без жертв не обошлось: у дивана лежал мужчина без признаков жизни. Его гибель подтвердили медики.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за непотушенной сигареты. 64‑летний хозяин квартиры погиб, надышавшись угарным газом.

Точные обстоятельства ЧП устанавливаются.