Челябинец поджег машину бывшего тестя в Тракторозаводском районе

Полицейские поймали экс‑зятя в прямом смысле слова по горячим следам

В Челябинске по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, Hyundai Creta накануне заполыхал в одном из дворов по улице Котина. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что возгорание произошло в результате умышленных действий третьих лиц, а после опроса потерпевшего у полиции возникли основания полагать, что к пожару может быть причастен бывший супруг его дочери, с которым владелец авто поругался незадолго до ЧП.

«Полицейские восстановили картину происшествия: злоумышленник облил автомашину бензином, который принес с собой в пластиковой бутылке, после чего поджег ее и скрылся с места преступления. Мотивом совершенного противоправного деяния стали личные неприязненные отношения с потерпевшим», — говорится в сообщении.

Злоумышленника, 37-летнего местного жителя, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело и отправили в изолятор.