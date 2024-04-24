Челябинец поджег дорогую иномарку в центре города

Пиромана поймали, его мотивы устанавливаются

В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге дорогой иномарки. Сообщение о возгорании Chevrolet во дворе дома по улице Тимирязева поступило в отдел полиции «Советский», сообщили в пресс-центре УМВД по Челябинску.

«В ходе проведения первоочередных мероприятий установлено, что возгорание произошло в результате умышленных действий третьих лиц. Сумма причиненного ущерба превысила 700 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый — ранее судимый 35‑летний житель Челябинской области был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, чем поджигателю насолила 34‑летняя владелица сожженного авто.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.