Челябинец под видом мастера по чистке вентиляции украл у пенсионера 600 тыс. рублей

Подозреваемый регулярно приходил в квартиру жертвы

В Челябинске задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Его подозревают в краже 600 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 78-летний потерпевший, когда заметил пропажу денег. Он рассказал, что незнакомый мужчина пришел к нему в квартиру на улице 3-го Интернационала и предложил услуги чистки вентиляции. Каждый раз подозреваемый находил удобный момент и похищал деньги.

«Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при выходе из квартиры пожилой женщины, которой он также предлагал аналогичные услуги», — рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудники отдела полиции «Центральный» возбудили уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).