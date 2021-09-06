Челябинец по указке мошенников перевел миллион рублей

Для перевода пострадавшему пришлось купить смартфон

В Челябинске мужчина взял два кредита и купил мобильный телефон, чтобы перевести деньги лжесотрудникам банка. Местный житель лишился миллиона рублей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Челябинец оформил первый кредит на 700 тысяч рублей и приобрел новый телефон, а затем перечислил деньги под диктовку на «безопасные ячейки».

После этого потерпевшего ничто не насторожило и он оформил еще один кредит — на 300 тысяч рублей.

«Полицейские настоятельно рекомендуют: при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита незамедлительно прерывайте разговор. Это звонят мошенники! Помните, что сотрудники банков не обращаются с подобными предложениями и никогда не запрашиваю номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Позвоните на номер горячей линии банка или обратитесь к специалистам в отделении банка», — напомнили в челябинской полиции.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало историю пенсионерки, которая оформила кредит под залог квартиры. Женщина была обманутой дольщицей «Речелстроя».

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.

ИА «Первое областное» публиковало материал о том, как распознать злоумышленника по телефону и что делать, если вы все-таки стали его жертвой.