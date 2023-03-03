Челябинец перевел телефонным мошенникам 2,6 миллиона рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка

29-летнему жителю Челябинска позвонил «специалист банка» с вопросом: не менял ли мужчина в последнее время номер телефона? Южноуралец начал отвечать и потерял в итоге 2,6 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе городской полиции.

Челябинцу сообщили, что кто-то пытался снять деньги с его счета. Потерпевшему предложили перевести сбережения на страховой счет. Мужчина согласился и перечислил на продиктованные номера более 250 тысяч рублей.

После этого мужчина общался еще с четырьмя разными операторами, которые постоянно переключали его друг на друга под предлогом проведения «регламентных работ с целью обнуления кредитного потенциала». Потерпевший верил словам злоумышленников и оформил в нескольких банках кредиты на сумму более 2,4 миллиона рублей. Деньги он перевел через банкоматы на указанные «сотрудниками банка» номера.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В пресс-службе челябинской полиции напомнили, что, если поступил подобный звонок, нужно отключиться и перезвонить в банк по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне банковской карты. Если мошенники уже совершили преступление, нужно немедленно обращаться в полицию.

Напомним, ранее в Челябинске 32-летняя учительница поверила лжесотрудникам банка, по их указке оформила кредит и перевела более 800 тысяч рублей.