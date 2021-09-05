Челябинец перевел мошенникам свыше миллиона рублей

Деньги потерпевший взял в кредит

Житель Челябинска стал жертвой телефонных мошенников и в течение двух дней перевел неизвестным свыше миллиона рублей, которые взял в кредит. Обман он обнаружил, когда «сотрудница банка» перестала выходить на связь, и сразу же обратился в полицию, сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранителям потерпевший 43-летний челябинец рассказал, что ему позвонила женщина с неизвестного номера и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что от его имени поступила заявка на оформление кредита. Услышав, что мужчина не отправлял какой заявки, она попросила его отправиться в банк и самому подать заявку на кредит в размере свыше 700 тысяч рублей, чтобы аннулировать тот, который якобы оформили мошенники.

«Мужчина не только оформил заявку на кредитные средства, но даже приобрел телефон за 22 тысячи рублей, чтобы в нем присутствовала система бесконтактной оплаты. Получив денежные средства, мужчина перечислил их под диктовку на счета „безопасных“ ячеек. У него не возникло сомнений в корыстном умысле неизвестной»,— рассказали в ведомстве.

На следующий день история повторилась: челябинец взял еще один кредит на сумму свыше 300 тысяч рублей и снова перевел все деньги мошенникам. Вскоре после этого потерпевший обнаружил, что его обманули: «сотрудница банка» перестала выходить на связь, а он обратился непосредственно в банк.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния»,— уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские в очередной раз напоминают южноуральцам о том, что сотрудники банков никогда не просят клиентов перевести деньги на резервные счета, а также не запрашивают пароли и коды из смс-сообщений.