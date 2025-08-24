Челябинец перевел мошенникам свыше 4 миллионов рублей

Мужчина влез в долги, будучи уверенным, что заработает на бирже

В Челябинске 27-летний житель Ленинского района стал жертвой популярной мошеннической схемы и лишился более четырех миллионов рублей, в том числе кредитных, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что в одном из мессенджеров ему пришло сообщение от незнакомки. Она представилась финансовым экспертом и предложила мужчине легкий заработок на биржевой торговле. Челябинец заинтересовался и, получив подробную инструкцию, совершил первый перевод.

В погоне за обещанным доходом потерпевший отправил на счета неизвестных свыше 2,5 миллиона рублей личных сбережений и полтора миллиона рублей, взятых в кредит. Только лишившись крупной суммы, он понял, что стал жертвой мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полицейские работают над установлением личностей причастных к совершению преступления.