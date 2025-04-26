Челябинец перевел мошенникам более 13 млн рублей личных сбережений

Злоумышленники использовали популярные схемы обмана

51-летний житель Ленинского района Челябинска после общения якобы с бывшим коллегой и полицейским перевел на «безопасный счет» более 13 миллионов рублей личных сбережений. И только лишившись крупной суммы, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему в мессенджере написал коллега с прошлого места работы. Он сообщил, что база с персональными данными сотрудников организации взломана, и неизвестные могут воспользоваться ими. Также «бывший коллега» добавил, что скоро с челябинцем свяжется сотрудник правоохранительных органов.

Звонок действительно поступил, и «полицейский» сообщил о заблокированной попытке списания денег со счета мужчины. Для того, чтобы сохранить сбережения, якобы правоохранитель настойчиво рекомендовал потерпевшему перевести все деньги на «безопасный счет». Что челябинец и сделал. И лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).