Челябинец переделал квартиру под наркотеплицу

У мужчины изъяли более 1,3 кг конопли и уже расфасованного наркотика

В Челябинске полиция ликвидировала сеть квартир-нарколабораторий, которые организовал 26‑летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным следствия, мужчина арендовал три квартиры, функционал которых был строго распределен. В одной он проживал сам, вторую оборудовал под теплицу для выращивания конопли, а в третьей организовал фасовочный цех. Готовую продукцию злоумышленник реализовывал через нелегальный интернет-магазин, превратив наркобизнес в основной источник дохода.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 1,2 килограмма марихуаны, 33 куста конопли, а также упаковочные материалы, банковские карты и наличные деньги, предположительно, полученные преступным путем. При задержании у подозреваемого было обнаружено около 40 граммов расфасованного каннабиса, еще одну партию весом 30 граммов он спрятал в тайнике, но оперативники нашли и ее. Общий вес изъятых запрещенных веществ превысил 1,3 килограмма.

Мужчина обвиняется в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере и незаконном культивировании наркорастений.

Суд отправил его в СИЗО, расследование продолжается.