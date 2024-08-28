Челябинец передал мошенникам почти 15 миллионов рублей

Мужчина, поверив неизвестным, за несколько дней лишился всех сбережений

В Челябинске в полицию обратился житель Калининского района. Он сообщил, что в его отношении совершено мошенничество, в результате которого он лишился 15 миллионов рублей. Действовали неизвестные от имени силовиков и представителей Центробанка. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что ему в мессенджере пришло сообщение от работодателя, который предупредил, что в компании проводится негласная проверка и скоро с ним свяжутся. Вскоре потерпевшему действительно поступил звонок якобы от правоохранителя. Он сообщил, что от имени мужчины выдана доверенность неизвестному, благодаря которой кто-то имеет доступ к его банковским счетам. «Правоохранитель» предложил мужчине обезопасить деньги, передав их федеральному курьеру, который потом отнесет их в Центробанк. Потерпевший согласился.

«Действуя по указанию злоумышленников, челябинец в течение нескольких дней по предварительному заказу снимал со своих счетов деньги и передавал их якобы банковскому курьеру. Всего он передал около 15 миллионов рублей. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Полицейские просят горожан быть бдительными и не передавать деньги неизвестным. Если поступил подобный звонок, необходимо положить трубку и рассказать о нем родным и представителю банка. Обратиться за советом можно и к специалистам Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области по номеру *1593.