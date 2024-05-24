Челябинец передал чиновникам взяток на 15 млн рублей

Следствие насчитало почти три десятка эпизодов посредничества

В Челябинске перед судом предстанет посредник в передаче взяток должностному лицу за непринятие мер по демонтажу незаконных киосков. По данным следствия, за два года он передал чиновникам не менее 15 млн рублей.

Напомним, речь идет о коррупции в МКУ «Городская среда». По данным ИА «Первое областное», обвиняемый — бизнесмен Артем Кочедыков.

Следствие сообщает, что с ноября 2019 года по декабрь 2021 года 34‑летний обвиняемый, действуя в качестве посредника, получил от 29 предпринимателей взятки на общую сумму не менее 15 миллионов рублей, которые передал заместителю директора МКУ «Городская среда» за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска, а также осуществление общего покровительства и попустительство при ведении торговли.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Мужчине вменяется 29 эпизодов по различным частям статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве». Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 70‑кратной суммы взятки.



В настоящее время Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее в суд ушло дело других фигурантов данного дела о взяточничестве. На скамье подсудимых — предприниматель Петр Конарев и двое заместителей директора МКУ «Городская среда» — Сергей Любимов и Вадим Левченко.

Уже вынесен приговор бывшему директору МКУ «Городская среда» Александру Грезеву.