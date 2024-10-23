Челябинец отправится в колонию за смертельный наезд на женщину на «зебре»

Следствием и судом установлено: 29-летний мужчина сел за руль пьяным

Житель Металлургического района Челябинска надолго отправится в колонию за пьяное вождение, результатом которого стало смертельное ДТП, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Металлургический районный суд вынес приговор виновнику аварии на пешеходном переходе, которая произошла в мае 2024 года. Напомним, подсудимый, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, у дома 33 по улице Румянцева совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 55-летняя потерпевшая скончалась в машине скорой помощи.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). С учетом позиции прокурора суд приговорил виновного к 6 годам колонии общего режима и лишению прав на два с половиной года.