Челябинец отправится под суд за нападение на прохожего с лопатой

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы

В Челябинске автомобилист избил прохожего лопатой за задетое боковое стекло авто. За это водителю грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

На агрессивного 3-летнего водителя завели уголовное дело после того, как он избил лопатой случайного прохожего. Инцидент произошел в Металлургическом районе Челябинска в июле. Пострадавший случайно задел рукой боковое зеркало автомобиля. Разозлившейся из-за этого водитель вытащил из салона авто лопату и попытался ударить ею пешехода. Мужчине удалось увернуться от разъяренного водителя, он спрятался за остановочный комплекс «поселок Першино». Однако обвиняемый его все же догнал и нанес удары лопатой по спине и голове.

Прокуратура квалифицировало случившееся как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На агрессивного водителя завели уголовное дело, оно направлено в суд Металлургического района. Автомобилисту грозит до 10 лет тюрьмы.