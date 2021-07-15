Челябинец отправился в колонию строгого режима за взломы автомобилей

Осужденный пользовался кодграбберами

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что мужчина в 2017 году купил специальное устройство для тестирования автосигнализаций — кодграббер. И с помощью него похитил более десяти автомобилей. В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

«Суд приговорил виновного к 6 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в региональном УФСБ.

Как ранее сообщал наш сайт, в мае суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в незаконном обороте специальных технических средств. Установлено, что осужденный в январе 2021 года в интернете приобрел кодграбберы, предназначенные для проникновения в автомобили в обход охранной сигнализации. Мужчина отправился в колонию строгого режима на 1,5 года.