Челябинец осужден за поджог жены с применением ацетона

Женщина получила ожоги 36% тела

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении 43‑летнего мужчины. Будучи пьяным, он облил свою жену ацетоном и поджег ее одежду, сообщили пресс-службе суда.



Все произошло в ночь на 1 января 2024 года. Поджечь жену обвиняемый решил во время семейного конфликта. Челябинка была госпитализирована, она получила ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног — общая площадь поражения достигала 36%.

В суде подсудимый свою вину оспаривал. Он утверждал, что не хотел поджигать супругу, а пламя вспыхнуло случайно, когда он на расстоянии чиркнул зажигалкой после того, как плеснул на нее ацетон.

Наказание назначалось с учетом ряда факторов. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие у мужчины малолетнего ребенка на иждивении, его попытки помочь жене сразу после нападения, а также позиция самой потерпевшей, которая не настаивала на строгом приговоре. Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения в момент преступления. В итоге суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.