В Челябинске поймали преступника, которого подозревают в серии краж со стройплощадок. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Полицейские задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
«В дежурную часть отдела поступило сообщение о хищении инструментов из подсобки на одной из стройплощадок по Университетской Набережной. Сумма причиненного ущерба составила около 130 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель», — отметили в ведомстве.
Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к совершению еще трех аналогичных преступлений, общая сумма ущерба по которым составила более 300 тысяч рублей.
Подозреваемый сбывал похищенное имущество на рынках. В отношении преступника возбуждены уголовные дела.
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