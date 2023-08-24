Челябинский областной суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции об аресте челябинца Владимира Ческидова. Как сообщили в областной прокуратуре, фигурант громкого уголовного дела о похищении девушки и убийстве женщины хотел добиться изменения меры пресечения. Для этого его защита подала апелляционную жалобу на арест и просила назначить более мягкую меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья обвиняемого.
Речь идет о жутких событиях, произошедших в начале августа. Тогда стало известно о том, что силовики задержали 51-летнего жителя поселка Смолино. Его обвинили в том, что он с 2009 года удерживал потерпевшую в своем частном доме. Ей удалось совершить побег только через 14 лет после заточения.
Также правоохранители считают, что он причастен к убийству другой женщины, которое было совершено в 2011 году. По версии следствия, Ческидов расчленил ее тело, а останки уложил в кастрюлю, которую закопал в погребе. В общей сложности обвинение предъявлено по трем статьям: «Похищение человека», «Убийство» и «Изнасилование». По делу проходит и мать обвиняемого, но суд отпустил ее под подписку о невыезде.
«Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую в целях недопущения ухудшения состояния здоровья обвиняемого. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», — сообщили в прокуратуре региона.
Кстати, на прошлой неделе стало известно, что Владимира Ческидова этапировали в Москву. Ему предстоит пройти комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.