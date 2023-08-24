Челябинец, обвиняемый в 14‑летнем заточении жертвы, попытался выйти из СИЗО

Защита Владимира Ческидова подала жалобу на его арест

Челябинский областной суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции об аресте челябинца Владимира Ческидова. Как сообщили в областной прокуратуре, фигурант громкого уголовного дела о похищении девушки и убийстве женщины хотел добиться изменения меры пресечения. Для этого его защита подала апелляционную жалобу на арест и просила назначить более мягкую меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья обвиняемого.

Речь идет о жутких событиях, произошедших в начале августа. Тогда стало известно о том, что силовики задержали 51-летнего жителя поселка Смолино. Его обвинили в том, что он с 2009 года удерживал потерпевшую в своем частном доме. Ей удалось совершить побег только через 14 лет после заточения.

Также правоохранители считают, что он причастен к убийству другой женщины, которое было совершено в 2011 году. По версии следствия, Ческидов расчленил ее тело, а останки уложил в кастрюлю, которую закопал в погребе. В общей сложности обвинение предъявлено по трем статьям: «Похищение человека», «Убийство» и «Изнасилование». По делу проходит и мать обвиняемого, но суд отпустил ее под подписку о невыезде.

«Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую в целях недопущения ухудшения состояния здоровья обвиняемого. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», — сообщили в прокуратуре региона.

Кстати, на прошлой неделе стало известно, что Владимира Ческидова этапировали в Москву. Ему предстоит пройти комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.