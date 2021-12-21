Челябинец обратился к уполномоченному по правам ребенка, услышав детские крики в одном из домов

Полиция также провела проверку обращения жителя города

Челябинец Геннадий Грибакин в минувшее выходные гулял с собакой и прямо на улице услышал детские крики и звуки ударов, доносящиеся из квартиры дома № 25 по улице Куйбышева. Об этом мужчина рассказал Первому областному информагентству.

«Я услышал, как ребенка бьют, начал набирать „102“, потом „112“. Вызвал полицию, объяснил ситуацию. Никто не приехал. Я отправился в отдел полиции „Курчатовский“, просидел с талоном несколько часов, чтобы составить заявление. Но никакой реакции не последовало. Я составил обращение в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка на бездействие правоохранительных органов», — рассказал Геннадий Грибакин.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что заявление челябинца было отработано.

«Полицейские выехали на адрес. Оказалось, что инцидент случился в другой квартире, не в той, что указывал заявитель. Выяснилось, что повздорили две несовершеннолетние девочки. Никаких противоправных действий со стороны взрослых по отношению к детям зафиксировано не было», — рассказали в УМВД по городу.

Тем не менее уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова намерена лично отработать обращение челябинца.

«Проверка в любом случае будет проведена. Необходимо выяснить, почему дети в семье ругаются. Заявитель сделал все правильно — при малейшем подозрении на нарушение неприкосновенности детей необходимо заявлять в полицию. Сотрудники правоохранительных органов реагируют и выезжают на место происшествия. Далее после проверки материалы отправляются в комиссию по делам несовершеннолетних», — рассказала Первому областному информагентству Евгения Майорова.

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