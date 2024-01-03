Челябинец обокрал соседку, желая отомстить за ссору в новогоднюю ночь

Правда, дальше двора унести украденное не удалось

Сотрудники патрульно-постовой службы Челябинска задержали 24-летнего жителя города, ограбившего квартиру соседки, с которой он поругался в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На праздник мужчина повздорил с хозяйкой соседской квартиры. Когда рассвело, он решил продолжить выяснение отношений. Мужчина пришел к соседке — дверь в ее квартиру была не заперта, а дома никого не было. Тогда обиженный горожанин решил украсть из квартиры что-нибудь ценное.

В пресс-службе полиции не сообщают, как об этом узнала хозяйка квартиры, но практически сразу она сообщила о краже в полицию. На адрес выехал наряд патрульно-постовой службы.

«Подходя к подъезду, полицейские увидели, как из него вышел мужчина и при виде сотрудников МВД выкинул в сугроб вещи. Позже среди украденного нашли планшет, игровую приставку, два сотовых телефона, зарядные блоки и смарт-часы», — рассказывают в пресс-службе.

Гражданин задержан и доставлен в отдел для выяснения обстоятельств.

Между тем в Челябинске также задержаны два молодых человека, напавших на продавца елок. Налетчики угрожали жертве сигнальной ракетницей и топором.

