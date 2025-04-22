Челябинец обнаружил артиллерийский снаряд, выгуливая собаку

Боеприпас мог представлять опасность

Житель Челябинска, выгуливая собаку на одном из пустырей, обнаружил боеприпас. Мужчина сразу же позвонил росгвардейцам и сообщил об опасной находке. На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН и увезли снаряд на спецполигон, сообщили в пресс-службе уральского управления Росгвардии.

«Взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд бронебойного типа, который долгое время пролежал в земле и мог представлять опасность для жизни и здоровья окружающих»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники ОМОН поместили снаряд в специальный контейнер, соблюдая все необходимые меры безопасности, увезли на полигон и уничтожили.