Челябинец ночью угнал два автомобиля, чтобы покататься по городу

Нарушитель был в нетрезвом состоянии

Пьяный 26-летний челябинец прогуливался ночью по городу и решил прокатиться на автомобиле. Он выбрал стоящую рядом «Волгу», залез в нее, но далеко уехать не смог: машина заглохла. На этом мужчина останавливаться не стал. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Бросив заглохшую «Волгу», нарушитель заприметил в одном из дворов «Жигули». «Пятерку» также получилось взломать и завести. Однако, сдавая задним ходом, челябинец задел припаркованную рядом машину и не стал продолжать поездку. Позже он хотел прокатиться еще и на «ГАЗели», но открыть ее не смог.

Владельцы «Волги» и «Жигулей» обратились в полицию. Сотрудники МВД быстро нашли подозреваемого. В отношении него завели уголовное дело об угоне автомобиля без цели хищения. Челябинцу избрали мерой процессуального принуждения обязательство о явке.

В полиции напомнили: желательно ставить автомобили на охраняемые парковки или в светлом и хорошо просматриваемом месте, например, под окном или камерами наружного наблюдения. Помешать угнать автомобиль может сигнализация с обратной связью или механический блокиратор.

Напомним, ранее стало известно, что в Миассе разыскивают мотоциклиста, подозреваемого в поджоге травы. В городе прошла серия ландшафтных пожаров.