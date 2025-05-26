Челябинец незаконно выловил из озера Смолино 245 раков

На браконьера завели уголовное дело

В ночь на понедельник, 26 мая, на озере Смолино задержали мужчину, который вылавливал из воды раков, сообщает пресс-служба ГБУ «Особо охраняемые территории Челябинской области».

«Мужчина незаконно добывал раков, используя лодку и сети-раколовки. Общий улов составил 245 особей, а причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 56 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе.

У браконьера изъяли орудия лова, лодку и мотор. Раков выпустили обратно в озеро.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов».

Браконьера могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей.