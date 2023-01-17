Челябинец незаконно прописал в своей квартире 15 иностранцев

Всех мигрантов сняли с учета

17 января челябинские полицейские задержали местного жителя, который за деньги фиктивно прописал в своей квартире 15 иностранцев по месту пребывания. Владелец квартиры оказался ранее судимым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Все мигранты были оформлены в одной квартире на улице Лебединского в Калининском районе.

Всех временно прописанных жильцов сняли с миграционного учета. На 52-летнего челябинца завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет лиц без гражданства (322.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.

Подозреваемого в письменном виде обязали явиться в суд.