Челябинец несколько месяцев не может дождаться экспертизы после смерти новорожденного сына в больнице

Срок давности уголовного дела истечет в сентябре

«После обращения экспертизу начали в декабре 2023 года, срок ее окончания должен был быть февраль, после этого срок перенесли на конец апреля. Сегодня уже 30 число. Никаких данных о причинах сдвига экспертизы мне не предоставляют. Сроки переносят устно. Заключение и ответ эксперта от ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ Российской Федерации“ до сих пор не получены»,

— рассказал отец мальчика Первому областному информагентству.