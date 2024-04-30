29 сентября прошлого года через две недели после рождения скончался сын челябинца Дмитрия Е. Родители мальчика убеждены в том, что причиной смерти стала врачебная ошибка, однако экспертизу по уголовному делу постоянно откладывают. Мужчина обратился в СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал ускорить процедуру и поручил и.о. директора «Судебно-экспертного центра СК РФ» Александру Соболеву доложить о причинах длительного срока производства экспертизы.
«После обращения экспертизу начали в декабре 2023 года, срок ее окончания должен был быть февраль, после этого срок перенесли на конец апреля. Сегодня уже 30 число. Никаких данных о причинах сдвига экспертизы мне не предоставляют. Сроки переносят устно. Заключение и ответ эксперта от ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ Российской Федерации“ до сих пор не получены», — рассказал отец мальчика Первому областному информагентству.
Напомним, ребенку стало плохо через несколько часов после рождения, заподозрили порок сердца и увезли из ОКБ № 3 в больницу № 8 на улице Дружбы. Мальчику переливали плазму, случился отек мозга, и новорожденный впал в кому.
Семья умершего мальчика вновь обратилась в СК РФ из-за затягивания сроков экспертизы.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Победители: Время — Ч Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов