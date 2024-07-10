Челябинец напал с ножом на посетителя магазина

Потерпевший заступился за продавца, которого оскорблял подозреваемый

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который ударил ножом местного жителя после сделанного ему замечания. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

ЧП произошло в Ленинском районе на улице Новороссийской. Потерпевший рассказал полицейским, что он зашел в магазин и стал свидетелем конфликта между одним из посетителей и продавцом. Он заступился за женщину, тогда разъяренный покупатель переключил свое внимание на него. Вскоре мужчины вышли на улицу, где подозреваемый ранил потерпевшего ножом в живот. После этого преступник скрылся.

«В ходе патрулирования прилегающей территории сотрудники УМВД России по Челябинску заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Его задержали и доставили в районный отдел полиции. Причастность мужчины к совершению преступления подтвердилась»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания.