Челябинец напал с молотком на покупателя в магазине

Подозреваемого задержали по горячим следам

В Челябинске полицейские задержали 43-летнего мужчину, напавшего с молотком на посетителя магазина. Инцидент произошел в Ленинском районе города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Конфликт между двумя посетителями произошел прямо в торговом зале. В ходе ссоры один из них нанес другому несколько ударов молотком. С кровоподтеками и ушибами пострадавший 55-летний челябинец обратился в травмпункт, а медики, по инструкции, сообщили о ЧП в полицию.

Подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Челябинске отец-педофил больше двух лет развращал дочерей.