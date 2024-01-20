Челябинец напал на пенсионера с кастетом и украл у него 70 тысяч рублей

85-летний пострадавший обратился в полицию

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который напал на пенсионера с кастетом и заставил его отдать крупную сумму денег. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в квартире 85-летнего пострадавшего. Он рассказал, что к нему пришла женщина, которая помогает ему по дому, а с ней ее приятель. Они разговорились, и молодой человек вдруг начал вести себя агрессивно. Затем от достал кастет, ударил им пенсионера по голове и начал требовать деньги. Пострадавший открыл сейф и отдал мужчине 70 тысяч рублей. После этого нападавший скрылся.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 27-летний мужчина. Украденные деньги он успел потратить.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (часть 2 статьи 163 УК РФ). Мера пресечения подозреваемому избирается.