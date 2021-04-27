Челябинец напал на девочку в подъезде многоквартирного дома

Злоумышленника остановили мать ребенка и очевидцы

Сегодня, 27 апреля, в подъезде дома по улице Винницкой, 4 в Челябинске мужчина набросился на девочку. Его отпугнула мать ребенка, которая шла следом. Злоумышленника доставили в отделение полиции. Факт задержания Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось сегодня днем. Мужчина зажал ребенка в подъезде, а следом в здание вошла мать потерпевшей. Женщина бросилась на спасение несовершеннолетней, отпугнув злоумышленника. Челябинец выбежал из подъезда, однако был пойман местными жителями. Они и вызвали полицию.

«В настоящее время проводится проверка. Личность мужчины установлена, он доставлен в отдел полиции „Металлургический“. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

О возрасте ребенка в полиции не сообщили.