Челябинец намеревался перебросить крупную партию наркотика в колонию

Для этих целей мужчина приобрел арбалет

В Челябинске полицейские совместно с сотрудниками ГУФСИН задержали 31-летнего мужчину, который намеревался перебросить крупную партию наркотика на территорию исправительной колонии с помощью арбалета. Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый, неподалеку от колонии. В салоне автомобиля они обнаружили арбалет со стрелой, к которой были привязаны свертки с растительным веществом. Экспертиза показала, что в свертках был гашиш общей массой около 25 граммов.

«Задержанный пояснил, что наркотической зависимостью не страдает, а наркотики он намеревался перебросить неустановленному лицу, отбывающему наказание на территории колонии»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.