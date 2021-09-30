Челябинец на чужом автомобиле разбился насмерть на трассе

У мужчины не было водительского удостоверения

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На 37-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург в Сосновском районе 40-летний мужчина за рулем «Хендай Акцент» вылетел в кювет и скончался на месте. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП случилось накануне вечером. По предварительным данным, водитель наехал на барьерное ограждение с левой стороны по ходу движения, после чего машину отбросило в правый кювет. Мужчина получил травмы и скончался на месте.

«Установлено, что погибший был жителем Челябинска, он ранее судим и не получал водительского удостоверения. Также он пять раз привлекался к ответственности, в том числе и уголовной (статья 264 УК РФ), за вождение в состоянии опьянения», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Известно, что автомобиль «Хендай Акцент» принадлежит 61-летней женщине. Разбившийся мужчина взял ключи от машины без ее разрешения.