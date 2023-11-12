Челябинец лишился почти 500 тысяч рублей при покупке вездехода в интернете

Полицейские разыскивают подозреваемого в мошенничестве

47-летний житель Челябинска решил приобрести в интернете вездеход. Но как только он отправил деньги на счет продавца, объявление пропало, а технику он так и не получил. Мужчина обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что на одном из популярных сайтов он увидел объявление о продаже вездехода за 490 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, мужчина договорился о сделке и перевел на указанный счет необходимую сумму. Но как только оплата прошла, объявление с сайта исчезло, а продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули.

По заявлению челябинца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители напомнили о том, что не следует покупать дорогостоящие товары в интернете, но и прельщаться на низкую цену не стоит. Если же вы решили приобрести товар, то нужно оформить задаток нотариально и указать паспортные данные продавца.