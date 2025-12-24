Челябинец, который выбросил собаку с 9‑го этажа, пойдет под суд

Мини-тойтерьер погиб

Прокуратура предъявила обвинение жителю Тракторозаводского района Челябинска, который летом этого года убил собаку, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Трагический инцидент произошел в ночь на 20 июня.

«Хозяйка собаки вместе с сожителем употребляла спиртное дома. Между ними произошел словесный конфликт. Мужчина обвинил женщину в плохом уходе за животным. После этого он вышел на балкон, схватил собаку за ошейник и выбросил с девятого этажа. От полученных травм мини-тойтерьер погиб», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчину будут судить за жестокое обращение с животным. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.