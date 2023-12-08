Челябинец клинком раскроил голову соседу по общежитию

После убийства мужчина похитил телефон своей жертвы и скрылся

В Челябинске завершено расследование жестокого убийства в общежитии: 31-летний местный житель в пьяной ссоре буквально искромсал ножом свою жертву.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла в сентябре текущего года в комнате общежития на территории Ленинского района города.

«Ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртного обвиняемый нанес знакомому не менее восьми ударов плоским клинковым орудием по голове, шее и рукам. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в короткий промежуток времени от множественных колото-резаных ранений. После убийства обвиняемый похитил мобильный телефон соседа и убежал», — рассказали в ведомстве.

Жителю Ленинского района вменяются часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и часть 1 статьи 158 УК РФ (кража). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.