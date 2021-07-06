Челябинец избил пенсионера и украл у него сотовый телефон

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который избил пенсионера и похитил у него сотовый телефон. Подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам пострадавшего 59-летнего мужчины, инцидент произошел на улице Калинина. Он сделал замечание челябинцу, который распивал спиртные напитки, завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый избил пенсионера и похитил у него телефон. Ущерб пострадавший оценил в 10 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Калининский“ за совершение противоправного деяния по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, 1987 года рождения. Совершив преступление, злоумышленник скрылся с места происшествия, похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальный срок, который грозит злоумышленнику, — лишение свободы сроком до 10 лет. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.