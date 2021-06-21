Челябинец избил незнакомок ремнем за шум на парковке

Девушки написали заявление в полицию

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На парковке жилого комплекса «Академ Riverside» мужчина с ремнем налетел на девушек, куривших кальян возле машины. Об этом Первому областному информагентству рассказала подруга потерпевшей Виталина Симакова.

ЧП случилось накануне утром, 20 июня. Девушки отдыхали рядом с машиной, слушали музыку и курили кальян. В какой-то момент житель микрорайона вышел с ремнем и начал избивать девушек.

«Мы были на дне рождения подруги в заведении. Музыку громко они слушали возле самого заведения, а потом поехали на парковку покурить кальян. Песни громко они не включали. Никто не жаловался из людей, живущих рядом. Этот мужчина начал кричать из окна дальнего дома, кричал матом. Потом вышел на улицу с ремнем», — рассказала челябинка.

Видеозапись инцидента попала в соцсети. На кадрах видно, как мужчина бьет девушек ремнем по рукам и ногам, приправляя избиение бранными словами. Житель микрорайона был возмущен тем, что потерпевшие кричали под окнами с пяти утра.

«Самое страшное, что нашлись сторонники такого поведения. Но ему нет оправдания, тем более что девчонки сидели достаточно тихо», — возмутилась Виталина Симакова.

После происшествия челябинки написали заявление в полицию и сняли побои. Правоохранители проводят проверку.

Судя по комментариям к видео, опубликованному в соцсети, инцидент вызвал широкий резонанс: кто-то поддержал девушек и возмутился поведением агрессора, однако нашлось и немало тех, кто встал на сторону разъяренного мужчины.

«Правильно сделал. Это он еще мягко с вами. Надоели уже посиделки под окнами и музыка с ночи до утра. Спать невозможно», — написал челябинец.