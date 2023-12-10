Челябинец избил и ограбил пенсионера в подъезде жилого дома

Подозреваемый задержан

В Металлургическом районе Челябинска неизвестный напал на пенсионера в подъезде жилого дома и, ударив его, украл сотовый телефон и деньги. Пострадавший обратился в полицию. Вскоре подозреваемого в грабеже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионер рассказал, что все произошло прямо в подъезде его дома, расположенного на улице 50-летия ВЛКСМ. После «налета» мужчина лишился девяти тысяч рублей и мобильного телефона.

Прибывшие полицейские опросили пострадавшего, осмотрели место происшествия, установили маршрут и местонахождение подозреваемого и вскоре задержали его. Нападавшим оказался 37-летний ранее не судимый местный житель. Он признался правоохранителям в совершении преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). Его водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.