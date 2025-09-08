Челябинец из ревности забил насмерть свою сожительницу

Тридцатитрехлетний мужчина измывался над жертвой два дня

В Челябинске рецидивист два дня избивал свою сожительницу из ревности, женщина скончалась, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в одной из квартир дома 13а по Троицкому тракту.

«На почве ревности в течение двух дней фигурант наносил руками и ногами множественные удары по голове и туловищу своей 52-летней сожительницы. Всего обвиняемый нанес не менее 30 ударов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Агрессор, ранее неоднократно судимый, задержан сотрудниками ОП «Советский» УМВД по Челябинску. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

В настоящее время следователем СК назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.