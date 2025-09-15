Челябинец фиктивно прописал в своей квартире 40 иностранцев

Теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы

В Челябинске полицейские пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан: 39-летний житель областного центра зарегистрировал по своему адресу на Комсомольском проспекте сорок приезжих, не собираясь при этом предоставлять им жилье, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие установило, что с апреля 2025 года мужчина оформил 18 эпизодов фиктивной регистрации. Соседи подтвердили, что постояльцев по адресу не видели, а осмотр квартиры показал — фактически там никто из «прописанных» не проживал.

В отношении подозреваемого в отделе полиции «Курчатовский» возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан). С нарушителя взяли обязательства о явке. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.

Полиция продолжает работу по пресечению подобных схем.