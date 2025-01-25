Челябинец фиктивно прописал в своей квартире 13 иностранцев

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В Центральном районе Челябинска полицейские выявили квартиру, хозяин которой за деньги прописал 13 иностранцев, но жилье им не предоставил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что 43-летний собственник квартиры, расположенной в доме по улице Архитектора Александрова, с 2023 года периодически прописывал иностранцев, которые там не проживали. Это подтвердили соседи и осмотр квартиры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ). Все жители стран СНГ с миграционного учета сняты.