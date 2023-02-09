Челябинец эвакуировал чужой ВАЗ и сдал на металлолом

Мужчину задержали, он ранее судим

В Челябинске задержали 19-летнего мужчину по подозрению в хищении ВАЗ-21083 из гаража в Новосинеглазово. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в УМВД по городу.

По версии следствия, мужчина приметил неэксплуатируемый автомобиль, вызвал эвакуатор и транспортировал машину в пункт приема металлолома. За чужое имущество задержанный получил четыре тысячи рублей.

Хозяин авто обратился в полицию после того, как обнаружил его пропажу.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что пункт приема металлолома работает нелегально, в настоящее время деятельность его прекращена. В отношении сотрудника пункта составлены административные протоколы», — рассказали в городской полиции.

В отношении челябинца, сдавшего авто, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).