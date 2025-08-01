Челябинец через интернет‑магазин техники обманул людей почти на 5 млн рублей

У него были сообщники

Полиция Челябинской области передала в суд документы по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвиняют администратора интернет-магазина из Челябинска. По версии следствия вместе с сообщниками он обманул 86 человек и нанес им ущерб почти на 5 миллионов рублей. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявления от обманутых покупателей стали поступать стражам порядка с 2023 года. Люди заказывали на сайте интернет-магазина бытовую и строительную технику, электронику и не могли получить свои заказы. Доставка постоянно откладывалась под разными предлогами. В результате свои покупки южноуральцы и жители других регионов страны так и не увидели.

Кропотливая работа управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД и оперуполномоченных городского УМВД увенчалась успехом: удалось установить, найти и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Челябинска. Мужчина администрировал сайт, на котором совершали покупки обманутые граждане. Кроме того, он номинально регистрировал юрлиц и от их имени продавал товары.

«Остальные участники группы, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, выполняли роль кол-центра и службы поддержки», — отметили в областном полицейском главке.

Следователи собрали 86 уголовных дел, связанных с хищением денег путем обмана. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 5 миллионов рублей. Обвиняемому также предъявлено обвинение по статье, связанной с неправомерным использованием платежных средств.

При предварительном расследовании правоохранители проделали огромную работу для сбора доказательств. Установили местонахождение и допросили более 150 потерпевших и свидетелей из 45 регионов России. Были проведены экспертизы, изучены банковские выписки и телефонные номера. В результате объем материалов дела составил более 100 томов.

Обвиняемого задержали и поместили под стражу, а его имущество и счета арестовали. Расследование завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения.

Автор: Елизавета Михно