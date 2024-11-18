Челябинец битой проломил голову посетителю бара в ходе пьяных разборок

Агрессора, которому не хватило слов, задержали по горячим следам

Пьяная ссора посетителей бара по улице Захаренко на северо-западе Челябинска закончилась дракой, один из участников которой схватился за биту и проломил второму череп, рассказали в полиции.

Сообщается, что в ОП «Курчатовский» поступил сигнал, что у дома по улице Захаренко неизвестный серьезно травмировал 25‑летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован с множественными переломами черепа и лицевых костей.

«Направленная на место следственно-оперативная группа установила возможных свидетелей, получила приметы подозреваемого, по которым сотрудники отдела угрозыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 29-летний безработный местный житель», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что пострадавшего от его действий человека мужчина ранее не знал — просто повздорил с ним на пороге бара.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.