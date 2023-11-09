На Южном Урале ликвидирован канал финансирования терроризма. Житель Челябинска почти два года перечислял деньги за рубеж, адресатами значились члены запрещенных в России организаций, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Челябинской области.
Сообщается, что противоправная деятельность жителя Челябинска была выявлена и пресечена в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных южноуральскими контрразведчиками совместно с коллегами из Подмосковья.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Челябинец арестован.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства.
*деятельность организаций запрещена в РФ