Челябинец два года финансировал зарубежных террористов

«Денежный поток» прикрыли южноуральские контрразведчики

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На Южном Урале ликвидирован канал финансирования терроризма. Житель Челябинска почти два года перечислял деньги за рубеж, адресатами значились члены запрещенных в России организаций, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Челябинской области.

Сообщается, что противоправная деятельность жителя Челябинска была выявлена и пресечена в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных южноуральскими контрразведчиками совместно с коллегами из Подмосковья.

«Установлено, что в 2022—2023 годах южноуралец перечислил денежные средства членам запрещенных в России международных террористических организаций* „ИГИЛ“, „Хайят Тахрир аш-Шам“, „Катиба таухид валь-Джихад“»,

— рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Челябинец арестован.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

*деятельность организаций запрещена в РФ

