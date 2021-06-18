Чебаркульский суд вынес приговор экс-полицейскому по делу об изнасиловании

Рифа Биктимирова освободили от наказания за сексуальные домогательства в связи с истечением сроков давности

Сегодня, 18 июня, Чебаркульский городской суд вынес приговор бывшему полицейскому Рифу Биктимирову. Он признан виновным в изнасиловании подчиненной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, по данным четверых потерпевших, они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Биктимирова, однако не вступали в интимную связь с ним. Еще одна потерпевшая рассказала, что имела половые отношения с обвиняемым добровольно, однако вскоре она их прекратила. После этого экс-полицейский, по ее словам, изнасиловал потерпевшую в 2018 году.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера») и части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).

Чебаркульский горсуд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за изнасилование. По факту сексуальных домогательств Биктимирова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к ней.

«В соответствии со статьей 48 УК РФ Биктимиров Р. Р. лишен звания подполковника юстиции», — сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее экс-полицейского оставили под стражей до 1 сентября 2021 года, однако приговор огласили уже сегодня.