Чебаркульские полицейские задержали под Москвой обманувшего горожанку мошенника

Местонахождение преступника узнали по реквизитам банковской карты

Полицейские Чебаркуля выследили и задержали мошенника, который обогатился на 48 тысяч рублей за счет фиктивной продажи стройматериалов местной жительнице. Он оказался жителем Московской области, где его и настигли правоохранители. Об этом сегодня, 11 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Предыстория такова. Предпринимательнице из Чебаркуля позвонил мужчина, предложивший купить несколько десятков листов поликарбоната. Условия сделки бизнесвумен устроили, и она перевела продавцу требуемую сумму, как только приехала машина с грузом. Однако водитель после разгрузки тоже стал требовать оплату, и тогда стало ясно, что оба стали жертвами мошенничества.

Полицейские в ходе расследования уголовного дела по реквизитам банковской карты установили личность и место жительства подозреваемого. Им оказался 46-летний житель города Бронницы Московской области. Стражи порядка отправились в старинный город, где и задержали злоумышленника. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. Похищенные деньги возвращены потерпевшей.